Названы регионы с самым быстрым ростом по числу заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6129893e-1592-11eb-943b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в восьми регионах России ситуация с COVID-19 оценивается как тяжёлая. По его словам, также ни одного региона не осталось в зоне затухания пандемии.

С сентября ситуация с распространением инфекции значительно ухудшилась, отметил Тавадян в беседе с РИА Новости.

Пришлось ввести новый цвет на карте — тёмно-красный. Он обозначает регионы с наиболее тяжёлой ситуацией, распространение заболевания там растёт быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что чуть лучше дела обстоят в Санкт-Петербурге, который включён в «светло-красную» зону (неудовлетворительная динамика), Москва и Московская область пребывают в «светло-жёлтой» зоне (удовлетворительная), и только четыре региона находятся в «зелёной» зоне (стабильная динамика). Это Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рост заболеваемости коронавирусом будет набирать обороты ещё ближайшие две недели, пик придётся на 7 ноября. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Он объяснил рост заболеваемости ещё и тем, что в стране увеличиваются объёмы тестирования. Вирусолог призвал не вдаваться в панику, тем более что российские учёные вполне успешно работают над вакциной и лекарствами от коронавируса.