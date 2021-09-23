Названы регионы с лучшими проектами деревянных жилых домов

Разработки из 14 регионов России признаны лучшими на всероссийском конкурсе проектов индивидуальных жилых домов, сделанных из дерева. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Её слова передаёт телеканал «360».

С одной стороны — это подготовка лучших решений для граждан, повышение доступности домокомплектов и их качественных характеристик, с другой — серьёзный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики, — сообщила Абрамченко.

Всего на конкурс прислали 122 проекта по четырём номинациям. Члены жюри выбрали 40 финалистов из 14 регионов России. Среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новгородская, Смоленская, Воронежская и другие области.

Ранее стало известно, что цены на деревянные дома в России на фоне подорожания пиломатериалов могут вырасти на 20–40%, так как стоимость используемых для строительства лесоматериалов за последний год увеличилась вдвое. Кроме того, подорожание пиломатериалов может привести и к росту цен при строительстве многоквартирных домов.