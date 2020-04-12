Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c65ac1be-7cb9-11ea-9e34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. 12 апреля суточный прирост больных впервые превысил две тысячи с момента начала эпидемии. По данным оперативного штаба, COVID-19 обнаружен у россиян в 52 регионах.

В лидерах по приросту инфицированных Москва. Там новым вирусом заразились 1306 пациентов. За ней следуют Московская область (278), Санкт-Петербург (69). В лидерах антирейтинга также Мурманская область (61), Нижегородская область (42) и Краснодарский край (31).

25 случаев COVID-19 выявили в Красноярском крае, по 23 — во Владимирской области и Мордовии. В Башкирии в больницы поступило 19 больных коронавирусом, в Брянской и Ивановской областях число новых случаев составило 18. На один случай меньше зарегистрировали в Чечне (16).

В Рязанской области зафиксировали 16 заболевших, в Пермском крае и Тамбовской области — по 15. Менее 10 случаев зафиксировали медики Тюменской области, в Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях, в Северной Осетии и Республике Марий Эл.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что период с 14 по 16 апреля 2020 года покажет, вышла ли Россия на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.