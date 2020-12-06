16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Названы регионы РФ, жители которых наиболее подвержены вредным привычкам

08:10, 07 декабря 2020

Исследование показало, что жители Магаданской и Сахалинской области больше других россиян злоупотребляют вредными привычками.

Менее всего вредные привычки распространены среди жителей четырех кавказских республик – Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Тамбовской области, сообщает РИА Новости.

Такие выводы были сделаны на основании исследования, проведённого информагентством на основании статистических данных за 2017-2019 годы. Эксперты сравнивали такие показатели, как употребления алкоголя и табачных изделий, летальные случаи отравления спиртным, а также правонарушения в алкогольном или наркотическом опьянении и преступления, связанные с чёрным рынком наркотических веществ.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео