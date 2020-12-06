Названы регионы РФ, жители которых наиболее подвержены вредным привычкам

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Исследование показало, что жители Магаданской и Сахалинской области больше других россиян злоупотребляют вредными привычками.

Менее всего вредные привычки распространены среди жителей четырех кавказских республик – Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Тамбовской области, сообщает РИА Новости.

Такие выводы были сделаны на основании исследования, проведённого информагентством на основании статистических данных за 2017-2019 годы. Эксперты сравнивали такие показатели, как употребления алкоголя и табачных изделий, летальные случаи отравления спиртным, а также правонарушения в алкогольном или наркотическом опьянении и преступления, связанные с чёрным рынком наркотических веществ.