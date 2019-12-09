https://static.news.ru/photo/a984ff46-1a35-11ea-8b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятёрку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения. Топ-5 составили Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания.

Эксперты отмечают данный факт традициями, историей и религией. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало РИА Новости.

Наименьшая приверженность к здоровому образу жизни отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Немного лучше ситуация в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях, Бурятии, а также Еврейской автономной области (ЕАО). Причём Камчатка, ЯНАО и ЕАО оказались лидерами по объёму потребления табачных изделий. Главной проблемой Магаданской и Сахалинской областей назван алкоголь.

Немного улучшили свои позиции в рейтинге две столицы: Москва переместилась на четыре строчки вверх и оказалась на 53-м месте, а Санкт-Петербург за год поднялся на шесть позиций, у него 70-е место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дать родителям право знать всё о вредных привычках своих несовершеннолетних детей предлагают в Совете Федерации. Законопроект уже получил положительный отзыв в правительстве. С 2011 года родители и законные представители не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья собственных детей. При этом согласно пункту 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.