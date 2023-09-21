Названы регионы, откуда прилетели сбитые под Курском и Белгородом дроны ВСУ Авиатор Липовой: сбитый под Курском дрон мог прилететь из Харьковской области

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Сбитые в Курской, Белгородской и Брянской областях дроны ВСУ, скорее всего, ВСУ запустили из-под Харькова или Сум, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что БПЛА ВСУ стартовали в районе Запорожья.

Естественно, они прилетели с соседних областей — Харьковской или Сумской, особенно из Харьковской — оттуда не только запускают БПЛА, но и диверсанты ВСУ пытаются делать вылазки против российских объектов. Также ВСУ могли запустить их из Запорожья, — добавил Липовой.

По его словам, Киев может применять БПЛА с дальностью полета 10-1000 км, в том числе собранные кустарным способом.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным авторов канала, атака продолжалась на протяжении полутора часов. Взрывы было слышно в Саки, в Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.

Также сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.