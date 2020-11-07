Названы регионы, лидирующие по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/931f16fc-2244-11eb-ad71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Фонд «Петербургская политика» составил список регионов — лидеров по распространению коронавируса. За октябрь обогнали другие области Алтай, Сахалин, Крым, Севастополь, Кемеровская и Курганская области.

В указанных регионах число заражённых выросло минимум в 11 раз и гораздо выше. Так, в 43 раза увеличился рост больных коронавирусом на Алтае, в 24 раза — на Сахалине, в 17 раз — в Севастополе и Крыму. Кемеровская область показала рост в 17 раз, Курганская — в 11, приводят выдержку из доклада фонда «Ведомости».

Осенняя волна заболеваемости стала более серьёзной по числу инфицированных, чем весной, что привело к серии сбоев в медицине. Но при этом общественный резонанс снизился. Причины — привыкание населения к условиям пандемии и мягкие карантинные меры.

При этом отмечается, что регионы каждый день показывают одни и те же статистические данные. Эту повторяемость эксперты называют «малообъяснимой». В реакции региональных властей нарастают спокойствие и неопределённость. Это объясняется тем, что отказ от карантина не требует усилий по его соблюдению и не оказывает влияния на экономику и социальные настроения.

Неопределённость вызвана отсутствием понятной модели профилактики дальнейшего распространения вируса и размытостью критериев эффективности в борьбе с пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители российских лабораторий заявили, что ложные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны сразу с несколькими ошибками как работников, так и пациентов.