Названы регионы, лидирующие по доходам населения в России В России по доходам населения лидируют регионы Крайнего Севера и Москва

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии 2022 года возглавили Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Замыкают список Тува и Ингушетия, таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Агентство учитывало медианные доходы за последний год — с апреля 2021 года по апрель нынешнего года. По его данным, среднероссийский уровень соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг за названный период вырос.

Наибольшие доходы выявлены в тех же регионах, что и прежде. Список по-прежнему возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель отношения средних доходов к фиксированному набору составил 3,1. Далее идут Ненецкий автономный округ (2,78) и Москва (2,48).

Топ-6 выглядит также, как и год назад. Его дополнили Чукотский автономный округ (2,39), Магаданская (2,28) и Сахалинская (2,23) области. В топ-10 попали Санкт-Петербург (2,14), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,09), Московская область (2,04) и Мурманская область (2,02).

Отношение доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в худших регионах страны находится на уровне менее единицы. С такими показателями замыкают рейтинг Республики Тыва, Ингушетия и Алтай.

Ранее стало известно, что годовой уровень инфляции в России составит 17–20%, что достаточно много, предположил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. По его словам, вероятно, что доходы населения затормозятся и россияне будут экономить.