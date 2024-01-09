Названы страны, которые могут пострадать от потепления в 2024 году Климатолог Кокорин: от потепления в 2024 году может пострадать Эфиопия

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От потепления в 2024 году могут пострадать Эфиопия, Юго-Восточная Азия, Перу, Латинская Америка, а также американский штат Калифорния, заявил климатолог Алексей Кокорин. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметил, что отсутствие осадков может негативно отразиться на сельском хозяйстве. Кроме того, в регионах с сухим пустынным климатом могут начаться дожди.

Там, где сельскому хозяйству нужно много осадков, их становится мало. Там, где сухой пустынный климат, наоборот, идут дожди, что тоже плохо. Получается дефицит осадков и неурожай в Эфиопии, Юго-Восточной Азии, неурожай в Перу, Латинской Америке, в Калифорнии, — пояснил климатолог.

Кокорин добавил, что точно предсказать, как сильно температура в 2024 году будет отличаться от предыдущих лет, сложно. Он отметил, что на ситуации могут сказаться извержения вулканов с заносом аэрозолей в стратосферу. В таком случае 2024 год не окажется самым теплым, как предполагают ученые.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее признала 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений еще до того, как он закончился. Британские климатологи предполагают, что 2024 год может побить этот рекорд. По предварительным оценкам, среднегодовая температура может превысить показатели доиндустриальной эпохи более чем на 1,5 градуса.