Названы разрушающие сердце привычки Кардиолог Савонина: подавление эмоций может спровоцировать инфаркт и инсульт

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Ухудшить здоровье сердца могут такие привычки, как подавление эмоций, перенос простуды на ногах и неправильная чистка зубов, рассказала «Москве 24» врач-кардиолог Ольга Савонина. По ее словам, если человек не выплескивает свои чувства, а держит их в себе, то это может привести не только к развитию гипертонии, но и спровоцировать инфаркт и инсульт. Особенно опасно сдерживать эмоции жителям мегаполисов — они и так подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и хронического стресса.

Человек хочет позлиться, выплеснуть свою агрессию, поплакать, но не делает этого. Это ведет не только к инфаркту, к инсульту, но в первую очередь к развитию гипертонии — одного из самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не зря ее называют болезнью неотреагированных эмоций, — рассказала кардиолог.

Также к проблемам с сердцем, по словам Савониной, может привести халатное отношение к простуженному организму, когда люди переносят заболевание на ногах, не соблюдая постельный режим. В этом случае иммунная система может просто не справиться и дать сбой.

В итоге вирусы попадают в кровоток, там активно размножаются, и на выходе мы можем наблюдать вирусный миокардит — воспаление миокарда, сердечной мышцы. Миокардиту подвержены люди абсолютно любого возраста. Это приводит к тяжелым аритмиям, сердечной недостаточности и даже к летальному исходу, — подчеркнула врач.

Кроме того, сердцу может навредить кариес, образующийся из-за неправильной чистки зубов. Бактерии из разрушенного зуба проникают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца, когда нарушается работа клапанов, добавила кардиолог.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что боли в сердце, головокружение, холодный пот и даже обморок могут свидетельствовать о развитии сердечного приступа. Врач напомнил, что при таком приступе возникают боли в сердце, в области грудины. По его словам, чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов спасти человеку жизнь.