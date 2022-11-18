Названы разрушающие последствия высокого давления для организма Врач Романенко: гипертония может привести к ухудшению зрения и проблемам с почками

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Повышенное артериальное давление негативно влияет на организм человека, в результате чего могут пострадать сосуды глаз и почек, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Гипертония также влияет на сердце: из-за дополнительной нагрузки оно увеличивается в размерах. Кроме того, повышенное давление — это риск острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта, подчеркнула специалист.

Сосуды глаз становятся более плотными. Они вынуждены как бы сдерживать это повышенное давление, в результате чего их стенка уплотняется. <...> Может быть просто разрыв какого-то сосуда глаза. Вследствие разрыва сосуда зрение ухудшается, потому что возникает кровоизлияние, кровоподтек, — пояснила врач.

По ее словам, давление также ухудшает состояние зрительного нерва, что может снизить зрение.

Еще одним следствием повышенного давления может стать нарушение функции почек. Они перестают нормально очищать кровь, это влечет к повышению уровня мочевины, креатинина, и уже вторично повышается артериальное давление.

Это в конце концов может привести к тому, что почка совсем откажется работать. Может сформироваться вторично сморщенная почка, то есть почка уменьшается в размерах, она уже не работает, — подчеркнула терапевт.

Кроме того, высокое давление может перекрыть сосуды в сердце, что грозит инфарктом.

Врач-терапевт Илья Ушак ранее рассказал, что при отсутствии лечения гипертония может привести к инфарктам, инсультам, энцефалопатии, нервным расстройствам, а также повышению внутричерепного давления, что повлияет на зрение. Эксперт отметил, что факторами риска гипертонии могут стать курение, употребление алкоголя. Он добавил, что к повышенному давлению склонны люди с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией, болезнью щитовидной железы.