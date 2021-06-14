Названы расходы на автопутешествие в Сочи

https://static.news.ru/photo/1ae2b3ee-cd96-11eb-80e6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Путешествие на автомобиле по маршруту Москва — Сочи для семьи из четырёх человек обойдётся в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону. Таковы результаты исследования компаний «СберАвто» и «Эвотор», сообщает РИА Новости.

Аналитики подсчитали расходы по маршруту по трассе М4. Они допустили несколько технических остановок, перерыв на обед в Воронеже, а также ужин и ночёвку в Ростове-на-Дону. Дорога займёт почти 35 часов. На трассе М4 имеются 19 платных участков. Стоимость проезда по ним составит 1750 рублей при оплате наличными или 1400 рублей, если использовать транспондер. Расходы на бензин для автомобиля среднего класса составят примерно 6127 рублей в одну сторону.

Перед дальней дорогой рекомендуется подготовить автомобиль к поездке, на это может уйти в среднем 5960 рублей. Также следует укомплектовать автомобильную аптечку (378 рублей) и набор автомобилиста (1660 рублей). В дороге понадобится омывающая жидкость (123 рубля). Для комфортной поездки пассажирам пригодятся автомобильные подушки (720 рублей), вода и снеки в дорогу потянут примерно на 660 рублей.

Средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Средняя цена на номер в гостинице в Ростове-на-Дону в составит в 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе — 1280 рублей.

Ранее стало известно, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения. Всё черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, подчеркнула Догузова.