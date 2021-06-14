Названы расходы на автопутешествие в Сочи

Путешествие на автомобиле по маршруту Москва — Сочи для семьи из четырёх человек обойдётся в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону. Таковы результаты исследования компаний «СберАвто» и «Эвотор», сообщает РИА Новости.
Аналитики
Перед дальней дорогой рекомендуется подготовить автомобиль к поездке, на это может уйти в среднем 5960 рублей. Также следует укомплектовать автомобильную аптечку (378 рублей) и набор автомобилиста (1660 рублей). В дороге понадобится омывающая жидкость (123 рубля). Для комфортной поездки пассажирам пригодятся автомобильные подушки (720 рублей), вода и снеки в дорогу потянут примерно на 660 рублей.
Средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Средняя цена на номер в гостинице в Ростове-на-Дону в составит в 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе — 1280 рублей.
Ранее стало известно, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения. Всё черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, подчеркнула Догузова.