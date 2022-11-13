Названы пять продуктов, вызывающие сильную зависимость Ученые назвали чипсы, мороженое и куриные наггетсы продуктами, вызывающими привыкание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психологи Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии назвали пять продуктов, способных вызвать сильное привыкание. Среди них оказались чипсы, мороженое, куриные наггетсы, печенье и картофель фри. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Ученые пришли к такому выводу, руководствуясь «критериями зависимости», под которые попадает в том числе зависимость от курения. Регулярное употребление вредных обработанных продуктов может приводить к компульсивному перееданию, потому что их влияние на настроение и самочувствие такое же, как у никотина.

Так, по данным исследования, продукты с высокой степенью обработки способны вызывать аддикцию, по силе равную табаку.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что причины зависимости от ставок не связаны с желанием заработать денег. По ее словам, игроманы получают особое удовольствие, объясняя все это возможностью выигрыша. Однако если бы во главе угла и правда стояли деньги, то они бы не стали их так легко проигрывать, указала специалист.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная ранее заявила, что навязчивые мысли об алкоголе, неумение себя ограничивать и толерантность к спиртным напиткам являются основными признаками алкоголизма.