Названы пять «непонятных» россиянам особенностей жизни в Германии Путешественница назвала пять особенностей жизни в ФРГ, которые «не поймут» в РФ

Фото: IMAGO/KHSPR/Global Look Press

Путешественница из России и автор канала «Одна в чужом городе» рассказала в своем блоге на платформе «Дзен» о пяти особенностях жизни в Германии, которые «вряд ли поймут» граждане РФ. В частности, она выделила уголовное дело за безбилетный проезд, Бабий четверг и похоронные карточки.

Считается, что в некоторых случаях всю полноту чувств может выразить только написанное от руки. К числу таких событий относятся свадьбы, юбилеи, религиозные праздники и... похороны. Для последнего в Германии придумали даже специальный жанр открыток — траурные карточки (Trauerkarten), — написаланаписаланаписала написалаавтор.

Она отметилаотметила, что такие карточки используют для приглашения на похороны, выражения соболезнования или признательности тем, кто выразил соболезнование. Кроме того, она добавила, что в ФРГ место на кладбище не приобретают, а арендуют. Срок аренды можно продлить, но если люди перестают платить, останки усопшего кремируют, а могилу перекапывают и пересдают.

Другой особенностью путешественница назвала фальшивые автобусные остановки, которые выглядят как настоящие, но общественный транспорт на них не останавливается. По ее словам, их ставят вблизи домов престарелых и медучреждений для помощи пожилым людям с деменцией, которые могут уйти от врачей и потеряться.

Также россиянка рассказала о бабьем карнавале или Бабьем четверге — необычном празднике, который выпадает на последний четверг перед Великим постом. По традиции, в этот день женщинам можно все, в том числе получить выходной на работе, веселиться в барах прямо с утра, наряжаться в смешные костюмы и проходить шествием через город.

Автор отметила, что в ФРГ за безбилетный проезд в общественном транспорте человеку может грозить тюрьма сроком до двух лет. Впрочем, под стражу безбилетника могут заключить, если его несколько раз поймают на поездках «зайцем» и он откажется выплатить штраф, добавила она.

Ранее автор канала «Лайк Трэвел Путешествия» рассказала, что посетившие Россию туристы из Германии поразились высокому качеству жизни в стране. По ее словам, первым настоящим шоком для европейцев стали магазины, которые работают круглосуточно.