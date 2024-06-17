Названы пять мест в России, где нет кислородного голодания Врач Тажибаев: кровь лучше насыщается кислородом на Кавказе

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Сосудистый хирург ФМБА Тимур Тажибаев заявил порталу «Доктор Питер», что лучше всего кровь насыщается кислородом на Кавказе, в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае. По его словам, жители крупных городов чаще всего страдают от природной гипоксии в жару.

Климатическая гипоксия возникает при снижении концентрации кислорода в воздухе из-за погодных изменений — чаще всего, в жару или при резком понижении атмосферного давления. Это приводит к уменьшению уровня кислорода в крови, отдельных органах или во всем организме, — поделился хирург.

По его словам, жители крупных городов могут испытывать головокружение, слабость, сонливость, быструю утомляемость и снижение работоспособности, ухудшение концентрации внимания, чувство стеснения в груди и тяжесть дыхания. Однако в регионах, где климат жаркий и сухой, кровь лучше насыщается кислородом. Это приводит к ее разжижению в венах. В России такие условия есть на Кавказе, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае.

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