Названы пункты назначения межпланетной станции «Луна-27б» Зеленый: «Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автоматическая межпланетная станция «Луна-27б» может быть направлена либо на Северный полюс Луны, либо на ее обратную сторону, заявил научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый, передает ТАСС. Что касается первого аппарата, то его планируется отправить на Южный полюс земного спутника.

Мы предложили первый аппарат послать на Южный полюс, если все его операции пройдут успешно, второй уже посылать в другое место, в частности, на Северный полюс. Дело в том, что Северный полюс естественного спутника Земли остался обделен вниманием международного научного сообщества. Вся эта армада космических аппаратов — и китайские, и американская программа «Артемида» — они все нацелены на Южный полюс, — отметил академик.

Академик отметил, что Южный полюс Луны привлекает больше внимания международного научного сообщества из-за данных, указывающих на большее количество водяного льда. Однако данные с российского прибора LEND на американском аппарате LRO (Lunar Reconaissance Orbiter) подтверждают наличие водяного льда и на Северном полюсе.

Зеленый подчеркнул, что важно не только общее количество льда на полюсах, но и возможность исследовать и подтвердить его состав. Поэтому сравнение измерений на обоих полюсах Луны будет очень ценно для научных исследований.

Ранее ученые при помощи технологии атомно-зондовой томографии исследовали реголит и узнали реальный возраст Луны. Специалистам удалось установить, что естественный спутник Земли на самом деле образовался около 4,46 млрд лет назад, это примерно на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально.