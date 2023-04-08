Названы психические заболевания, которыми мог страдать Родион Раскольников Юрист Хаминский: Раскольников из «Преступления и наказания» мог страдать шизофренией или шизопатической психопатией

Фото: Pyotr Mikhaylovich Boklevskiy, Public domain, via Wikimedia Commons

Родион Раскольников. Рисунок П. Боклевского. 1880-е годы

Главный герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» — студент Родион Раскольников мог страдать шизофренией или шизопатической психопатией, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт добавил, что медики до сих спор дискутируют, какое именно расстройство могло быть у литературного персонажа.

Врачи склоняются к двум душевным расстройствам — шизофрении или шизотипической психопатии. Но наличие болезни не является безусловным основанием для освобождения от уголовной ответственности. Судебная психиатрическая экспертиза должна установить, что преступник, в данном случае Раскольников, действовал в состоянии аффекта, то есть не отдавал отчет о своих действиях, — отметил Хаминский.

Собеседник подчеркнул, что скрупулезная подготовка Раскольникова к преступлению — выбрал орудие, изготовил фальшивый заклад для процентщицы Алены Ивановны, пришил петлю на внутренней стороне пальто для топора — говорят о «ясном уме и твердой памяти».

Ранее Хаминский рассказал NEWS.ru, что Раскольников получил бы в наше время пожизненный срок. Эксперт отметил, что наиболее тяжкий состав в деле Раскольникова — убийство двух и более лиц (процентщицы Алены Ивановны и ее сестры).

Он подчеркнул, что следующее по тяжести преступление Раскольникова — разбой, добычей которого стали 317 рублей 60 копеек.