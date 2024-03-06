Названы простые способы укрепить отношения Психолог Наумова: разговоры о переживаниях и потребностях укрепляют отношения

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Постоянный диалог, разговоры о чувствах, переживаниях и потребностях друг друга помогут укрепить отношения, рассказала NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, партнерам важно слушать и слышать друг друга, это поможет избегать конфликтов. Кроме того, находясь в отношениях, важно говорить комплименты и дарить подарки, делая это не только на праздники.

Важно понять чувства, потребности и переживания другого человека, не критиковать, не обострять конфликт, а искать компромиссы и способы решения проблемы, как привести отношения к гармонии. Важно поддерживать друг друга, говорить комплименты, дарить подарки, не только на праздники, а делать приятные сюрпризы, иногда и не маленькие, любить, уважать друг друга, заботиться. Все это приведет к укреплению отношений, — заявила Наумова.

Ранее психолог рассказала, что на 8 Марта мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику, внимание и показать, насколько она ценна. Наумова посоветовала мужчинам дарить универсальные подарки, которые понравятся каждой, а именно духи, косметику, сумки и гаджеты, отличной идеей станет совместный кулинарный мастер-класс или романтический вечер.