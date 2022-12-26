Названы профессии, в которых в 2023 году ожидается гонка зарплат HR-специалист Дударев: в 2023 году гонка зарплат ожидается в IT-сфере и строительстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев заявил, что в 2023 году рост заработных плат возможен в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров. Речь может идти о гонке зарплат в IT-сфере и строительной отрасли, а также в транспортной и управленческой сфере, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Дударев подчеркнул, что персонал будут набирать в сферах, где есть потребность в рабочих руках и инженерах. Также востребованными окажутся представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей, добавил эксперт.

Эксперт напомнил, что Россия старается переориентироваться на Восток, а значит, особо востребованными в 2023 году также будут специалисты со знанием китайского и арабского языков.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что молодые работники сферы IT или телекоммуникаций могут рассчитывать на достойную оплату своего труда. По его словам, среди айтишников высокие зарплаты имеют специалисты, разрабатывающие сложные продукты. Также эксперт отметил, что в России остаются востребованными рабочие профессии.