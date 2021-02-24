Названы профессии, при которых сложно найти работу в РФ

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Наибольшие трудности в поисках работы испытывают топ-менеджеры, а также представители массмедиа и искусства. Об этом рассказали россияне, которые приняли участие в исследовании, проводившемся с конца декабря 2020 года по начало февраля 2021 года среди более 21 тыс. соискателей.

Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остаётся в РФ на отметке минус 0,4, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что сложным не считает поиск работы по специальности лишь пятая часть респондентов (20%).

Представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа имеют низший индекс (-0,59). Самые высокие индексы наблюдаются у представителей сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).

Критичным для семьи назвало поиск работы большинство (73%) опрошенных. Больше всего озабочены временным статусом безработных жители Москвы и Московской области (-0,43), а также регионов Уральского федерального округа (-0,42).

Ранее NEWS.ru сообщал, что рынок труда в России сейчас находится в активном состоянии, скорость трудоустройства возвращается к допандемическим показателям. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. По её словам, ситуация на рынке труда стабилизируется, следует ожидать дальнейшего снижения уровня безработицы. Министерство запускает новую меру поддержки граждан — субсидирование найма.