Названы профессии, которые станут популярными в 2024 году Профессии в сфере ИТ и беспилотной авиации будут популярны в 2024 году

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Профессии в сфере информационных технологий и беспилотной авиации будут одними из самых популярных в 2024 году, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Они отметили, что также будут востребованы специалисты, чья сфера деятельности связана с маркетингом, аналитикой данных, машинным обучением и искусственным интеллектом.

Количественно более всего все так же рабочие места ждут людей различных рабочих профессий. Не хватает кадров для здравоохранения, строительной отрасли, промышленности, сферы транспорта и логистики, ретейла, металлургии и пищевой промышленности, — сказал собеседник агентства.

Ранее грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, в которых роботы могут заменить людей. При этом многие аналитики уверены, что роботы никогда не заменят бортпроводников, судовых поваров и обходчиков ж/д путей. Кроме того, почти половина опрошенных экспертов выразили уверенность, что роботы никогда и ни в одной профессии не смогут вытеснить человека.

До этого сообщалось, что с 1 января 2024 года все официально трудоустроенные сотрудники, работающие удаленно, начали уплачивать НДФЛ одинакового размера — 13%, невзирая на место исполнения служебных обязанностей. Если их уровень дохода превысит 5 млн рублей, то ставка НДФЛ поднимется до 15%.