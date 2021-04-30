Названы профессии, которые продолжат работу в майские праздники

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Сервис для поиска работы и сотрудников VK Работа провёл исследование и выяснил, представители каких профессий продолжат работу во время майских праздников. Как оказалось, в основном это представители сферы обслуживания, говорится в пресс-релизе сервиса.

Как показал опрос, 48% представителей рабочих профессий будут работать в предстоящие майские выходные. Чаще всего на рабочих местах можно будет встретить бариста, барменов, водителей, — говорится в сообщении.

Также свою работу во время «длинных» выходных продолжат продавцы-консультанты, кассиры и коммунальщики. В пресс-релизе уточняется, что большинство участников опроса намерены поработать именно в первой половине праздников. Только 15% респондентов собираются выйти на работу 9 мая.

Оказалось, что решение о выходе на работу в государственные праздники многие приняли из-за возможности заработать — каждый пятый участник опроса отметил, что его смена в эти дни будет оплачена по увеличенному тарифу, — добавляется в сообщении.

Тем не менее, нашлись и более альтруистично настроенные сотрудники. Так 13% опрошенных отметили, что во время майских праздников выйдут на работу для того, чтобы принести людям пользу. Тем не менее, 44% респондентов поведали, что просто будут работать по уже установленному заранее графику.

Что касается тех, кто во время праздников будет отдыхать, то они рассказали, что либо останутся дома, либо поедут на дачу. В опросе голоса за оба этих варианта разделились поровну — по 48%.

Опрос проводился в апреле 2021 года. Всего в нём приняли участие 1 226 человек из разных регионов России.

23 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной решения стала эпидемическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов. Кроме этого, руководители предприятий вправе по своему усмотрению задействовать персонал с 4 по 7 мая, если этого требует производственная необходимость.