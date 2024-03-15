Названы профессии, где уже через три года обойдутся без людей Экономист Садыков: ИИ заменит бухгалтеров и кадровиков уже через три года

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Благодаря развитию технологий искусственного интеллекта в ближайшие три года в России могут отказаться от услуг людей-бухгалтеров и сотрудников отделов кадров, заявил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий лабораторией ИИ, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков. Также, по его словам, применение нейросетей радикально ускорит процессы документооборота.

Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в России в скором времени также может произойти массовое внедрение ИИ-технологий в сфере документального сопровождения фрахта, перевалки и доставки грузов. Например, сейчас много времени уходит на решения при стыковке различных видов транспорта, однако нейросети позволят значительно сократить сроки доставки грузов, что даст ощутимый экономический эффект для многих отраслей.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 мировых лидеров по объему внедрения технологий искусственного интеллекта. По словам министра, уровень применения ИИ в стране составляет 31,5%.