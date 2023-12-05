Названы продукты, вредные для поджелудочной железы Врач Михалева: жирная пища навредит поджелудочной железе

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Регулярное употребление жирной пищи может навредить здоровью поджелудочной железы, предупредила врач-эндокринолог Оксана Михалева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что это приводит к отложению жира во внутренних органах, из-за чего повышаются риски развития хронического панкреатита.

Клетки железы «забиваются» жиром, что приводит к нарушению их функции и развитию хронического панкреатита. Это вызывает нарушение пищеварения, так как поджелудочная железа является важнейшим органом, вырабатывающим ферменты для переваривания пищи, — уточнила врач.

Также опасность для поджелудочной представляет алкоголь. Спиртосодержащие напитки токсичны для органа. Злоупотребление алкоголем чревато острым панкреатитом и панкреатическим диабетом, подчеркнула Михалева. Из-за спиртного клетки поджелудочной железы погибают, может потребоваться срочная госпитализация.

Кроме того, не стоит злоупотреблять простыми углеводами, например выпечкой и сладостями. Это чревато ожирением и истощением поджелудочной железы. Эндокринолог отметила, что простые углеводы также могут спровоцировать развитие хронического панкреатита.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, что проблемы с поджелудочной железой можно решить только двумя путями: сменой образа жизни или обращением за помощью к хирургам. По словам эксперта, халатно относиться к данному органу нельзя.