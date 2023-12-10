Названы продукты, согревающие в холода Диетолог Фаерман: в холода согревают наваристые супы и рыбные блюда

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В холода согревают наваристые супы, блюда с рыбой, мясом и птицей, сообщила «Известиям» диетолог Лариса Фаерман. По ее словам, в этот период необходимо употреблять сбалансированный набор продуктов, в котором хватает белков, жиров, углеводов, витаминов, при этом блюда должны быть достаточно сытными.

В разумном количестве полезны животные жиры — они прекрасно согревают и насыщают. Можно варить супы, борщ, щи, солянку на жирном мясе, — сказала Фаерман.

Она добавила, что для наполнения рациона жирами можно использовать смесь различных растительных масел для заправки готовых блюд и салатов. Врач отметила, что зимой необходимо употреблять рыбу и морепродукты, потому что они усиливают обмен веществ, после чего в организме выделяется больше тепла.

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