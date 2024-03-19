Названы продукты, снижающие и повышающие «плохой» холестерин Диетолог Игнатикова: неправильное питание может повысить холестерин на 30%

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Неправильное питание способно повысить уровень «плохого» холестерина в крови на 30%, рассказала в эфире радио Sputnik врач — терапевт-диетолог Елена Игнатикова. Она пояснила, что такой холестерин откладывается на стенках сосудов, что в конечном итоге грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медик указала, что ряд продуктов может мешать усвоению «плохого» холестерина и помогать его выведению из организма.

Пищевой холестерин из продуктов питания может на 30% увеличить уровень общего холестерина, в том числе «плохого». Это липопротеины низкой плотности, которые откладываются на стенках сосудов, приводят к развитию атеросклеротических бляшек и, соответственно, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов или инфарктов. Есть еще триглицериды — это насыщенные жиры, которые тоже участвуют в формировании атеросклеротических бляшек, — сказала Игнатикова.

По ее словам, для снижения уровня холестерина необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Медик пояснила, что они содержат клетчатку, уменьшающую всасывание пищевого холестерина в кишечнике, и растворимую клетчатку или пектин, снижающий уровень холестерина в крови. Игнатикова напомнила, что клетчатка содержится в цельнозерновых крупах. Кроме того, уменьшить уровень холестерина помогают витамины группы B. Минимум дважды в неделю необходимо есть рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты, посоветовала врач. Также она рекомендовала есть орехи и употреблять по одному яйцу в день.

Напротив, к накоплению «плохого» холестерина, по словам Игнатиковой, ведут продукты, содержащие трансжиры, их употребление следует сократить. Среди них она назвала маргарин, в том числе и в составе выпечки, сливочное масло, свиной, утиный, бараний и гусиный жир, колбасные изделия и другие продукты переработки мяса. При этом в некоторых случаях уровень «плохого» холестерина в организме такой, что коррекцией рациона не обойтись и необходимо прибегать к помощи лекарств, заключила специалист. Она подчеркнула, что повышение уровня холестерина в крови необходимо обсуждать с врачом.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова заявила, что нормализовать уровень холестерина можно, если снизить употребление красного мяса и жирного молока. Она также посоветовала свести к минимуму употребление алкогольных напитков.