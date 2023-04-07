Названы продукты с обезболивающими свойствами Нутрициолог Синько рассказала об обезболивающем свойстве воды

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При головных болях вода может оказать обезболивающее действие, так как неприятные ощущения часто возникают из-за недостатка жидкости в организме, объяснила нутрициолог Тамара Синько. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что мозг при недостатке воды прекращает получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а кровь становится гуще.

Головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ, поэтому начинает болеть голова. Чтобы этого не происходило, нужно выпить воды и восполнить количество жидкости, — отметила нутрициолог.

По словам Синько, помочь при болях в горле может имбирь. Он сможет притупить ломоту в теле. Его рекомендуется либо добавлять в напиток, либо рассасывать под языком. Женщинам во время болезненной менструации стоит включить в рацион продукты, богатые магнием. Сделать это следует заблаговременно, хотя бы за неделю до начала менструации. Лучше всего для восполнения магния в организме подойдут орехи, рассказала специалист.

Нутрициолог объяснила, что при дисбактериозе от спазмов помогут избавиться непастеризованные йогурты. Такой способ справится с болью подойдет тем, у кого хорошая переносимость молочных продуктов. При неприятных ощущениях в суставах важно есть рыбу. Это связано с тем, что в ней содержится омега-3, которая снимет воспаление.

Такая боль возникает из-за лишнего веса, неправильного образа жизни. Кто-то чрезмерно нагружает свой организм, из-за чего появляются неприятные ощущения в локтях, коленях либо других суставах. Поэтому нужно есть рыбу: она богата омегой-3, которая снимает любые воспаления, — заключила Синько.

Нутрициолог Ольга Андрейчук ранее посоветовала включить в рацион пшеничные отруби, проростки зерна, какао и горький шоколад для восполнения недостатка магния. По словам специалиста, дефицит магния у женщин влияет на регулярность цикла, состояние в период менопаузы и течение беременности, а у мужчин — на формирование тестостерона.