Названы продукты, с которыми необходимо есть грибы Диетолог Гинзбург посоветовал есть грибы с гречкой и овощами

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Грибы считаются тяжелой пищей, поэтому их важно употреблять с продуктами, богатыми клетчаткой, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, грибы хорошо перевариваются в сочетании с гречкой, овощами или грубым хлебом. В этом случае снижается нагрузка на желудочно-кишечный тракт и улучшается пищеварение.

Есть продукты, которые замедляют всасывание, пассаж пищи, связывают сомнительные или токсичные компоненты. Это всем известные продукты, богатые клетчаткой: крупы типа гречки, грубый хлеб, овощи. Это то, с чем надо есть грибы. Не так, чтобы сварил котелок и ешь, — пояснил Гинзбург.

Диетолог отметил, что гречка и овощи уменьшают любую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, улучшают освоение пищи и пищеварение.

Ранее главный редактор журнала «Грибник России», член Санкт-Петербургского микологического общества Ирина Уханова сообщила NEWS.ru об исчезновении в лесу на Ставрополье всех видов грибов, кроме подберезовиков. Она отметила, что причины исчезновения грибов абсолютно непонятны, так как погода в этом сезоне наиболее благоприятная для грибниц за последние несколько лет.