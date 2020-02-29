https://static.news.ru/photo/ffec42b0-5b65-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Kovalyov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Безглютеновая мука, кокосовое молоко и фермерские продукты стали самыми популярными товарами у россиян в преддверии Масленицы. Продажи всех ингредиентов для приготовления блинов с 21 по 27 февраля суммарно выросли на 120% относительно среднего значения в 2020 году.

Вырос спрос на муку, яйца, молоко, сгущенку, варенье и сметану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование интернет-площадки Ozon.

Агентство отмечает, что к Масленице на 170% также выросли продажи джемов и творожной массы выросли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Масленица в России неразрывно связана с поеданием блинов. Однако их начинка не всегда может быть полезной, считают специалисты. Так, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов уверен, что к достаточно калорийным блинам хорошей начинкой является нежирная красная рыба или ягоды.