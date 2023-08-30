Названы продукты, полезные для похудения Диетолог Арзамасцев: корица и красный перец помогут похудеть

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При желании похудеть следует включить в рацион ряд продуктов, в том числе красный перец и корицу, которые стимулируют обменные процессы и увеличивают коридор сжигания калорий, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнил, что также помогают избавиться от лишнего веса свежие овощи и фрукты.

Это могут быть продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, например, зеленые яблоки, огурцы и цитрусовые — допустим, лимон, грейпфрут тоже немного увеличивают метаболические процессы, — пояснил Арзамасцев.

Диетолог отметил, что эти продукты будут иметь эффект только в комплексе мер для снижения веса. Врач рекомендует в первую очередь сократить ежедневное потребление калорий. Арзамасцев подчеркнул, что похудеть, не изменив свой рацион, невозможно.

Нельзя есть точно так же, употреблять при этом какой-то один продукт для снижения веса и ждать результат. Этого не случится. Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса, — заключил диетолог.

Телеведущая Елена Малышева ранее назвала безглютеновую диету опасной для здоровья. По ее словам, такой режим питания занял первое место в рейтинге худших диет в мире, составленном на основе семи различных критериев.