Названы продукты, от которых нужно отказаться ради чистой кожи Дерматолог Галлямова: фастфуд, сладости и «молочка» могут привести к прыщам

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Прыщи на лице могут быть следствием неправильного питания, заявила в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, дерматолог Юлия Галлямова. Она рассказала, что для чистоты кожи необходимо отказаться от фастфуда, сладостей и молочных продуктов.

У нас выделительная система — это не только почки и кишечник, но и кожа тоже, через нее выходят многие вредные вещества, попадающие в организм. То, что вы съели, выделяется в том числе через кожу. А что такое фастфуд? Это переработанные жиры. Выходя через кожу, они застревают в сальных железах, создавая очаги воспаления, — сказала Галлямова.

Она уточнила, что в сладостях содержится избыток углеводов, сахара, который увеличивает продукцию кожного сала, что является основой для воспаления. Коровье молоко, по словам эксперта, имеет в составе особый белок, стимулирующий гиперпродукцию кожного сала в сальных железах, что также приводит к воспалению.

Для здоровой и чистой кожи необходимо существенно сократить количество такой еды в рационе, отметила Галлямова. Она посоветовала увеличить количество растительного масла, зелени и овощей. Кроме того, специалист рекомендовала есть продукты, богатые витаминами витамины C, D и A, и еду, содержащую олеиновую кислоту, например, оливковое или льняное масло.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что употребление печени трески, льняного масла и говяжьей печени может помочь в борьбе с прыщами. По ее словам, эти продукты содержат витамины В5 и D, а также омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают степень воспаления на коже, а также предотвращают появление новых прыщей.