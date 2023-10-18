Названы продукты, опасные для почек Уролог Богатырев предупредил об опасности мяса и кофе для почек

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Чтобы избежать проблем с почками, стоит ограничить употребление мяса, сливочного мяса и продуктов с высоким содержанием соли, рассказал «Газете.Ru» врач — уролог-андролог Артур Богатырев. Кроме того, людям с заболеваниями почек нужно исключить из своего рациона кофе и крепкий чай, а также продукты с высоким содержанием оксалатов, например, шпинат, орехи и щавель.

Не стоит увлекаться такими продуктами, как мясо и печень, которые содержат пурины. Эти вещества стимулируют выработку мочевой кислоты. При этом почкам приходится работать в усиленном режиме. Избыточное потребление белков животного происхождения может привести к образованию камней в почках, — сообщил Богатырев.

По его словам, большое количество чашек кофе в день также может привести к образованию камней в почках. Болезнь могут спровоцировать и молочные продукты, которые являются источником кальция.

Если употреблять слишком много молочных продуктов, то кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине, а это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни, — пояснил уролог.

Врач посоветовал исключить из рациона и продукты с высоким содержанием калия, например, авокадо, а также предупредил об опасности для почек продуктов с высоким содержанием оксалатов, таких как шпинат, орехи, чипсы, картошка фри, щавель, свекла, отруби и шоколад.

Врач Нина Зубова ранее заявила, что популярное убеждение, что болезни почек могут развиться из-за того, что человек посидел на холодной лавочке, являются не более чем мифом. Специалист уточнила, что заболевания возникают у людей при наличии очага инфекции, причем не только в самом органе.