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В инициативе по проверке российских студентов на наркотики нет ничего плохого. Однако обследования должны проходить на добровольной основе. Так по поводу указанной идеи высказался член Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

Он предположил, что проверки на психоактивные вещества могут проходить один раз в год в виде диспансеризации. Куринный подчёркивает, что в российских школах аналогичные обследования разрешены с согласия родителей. Но, отмечает...