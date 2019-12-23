Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безалкогольные напитки, пиво и вода стали продуктами, которые россияне покупали в 2019 году чаще всего.

Об этом свидетельствуют данные исследования группы «Тинькофф» более чем по 10 миллионам электронных чеков клиентов банка, сообщает РИА Новости.

Четвёртое место рейтинга занял хлеб, а пятое — сыр. Шестое место закрепилось за сигаретами, далее идут молоко, йогурт и яйца. Творог стал десятым в списке.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи рассказали, что один бокал шампанского в новогоднюю ночь не повредит здоровью, но от крепкого спиртного лучше отказаться. Безопасной дозы алкоголя не существует.

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