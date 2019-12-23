Безалкогольные напитки, пиво и вода стали продуктами, которые россияне покупали в 2019 году чаще всего.
Об этом свидетельствуют данные исследования группы «Тинькофф» более чем по 10 миллионам электронных чеков клиентов банка, сообщает РИА Новости.
Четвёртое место рейтинга занял хлеб, а пятое — сыр. Шестое место закрепилось за сигаретами, далее идут молоко, йогурт и яйца. Творог стал десятым в списке.
Как ранее писал NEWS.ru, врачи рассказали, что один бокал шампанского в новогоднюю ночь не повредит здоровью, но от крепкого спиртного лучше отказаться. Безопасной дозы алкоголя не существует.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен