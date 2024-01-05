Названы продукты, которые помогут сохранить энергию зимой Врач Попкова посоветовала есть тыкву и сливу для поддержания энергии зимой

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Физическая активность, качественный сон, а также употребление богатых витаминами продуктов помогут сохранить энергичность и бодрость в холодное время года, рассказала нутрициолог Ирина Попкова в беседе с изданием «Газета.Ru». По ее словам, зимой полезно есть тыкву, сливу, сладкий перец, а также шиповник с облепихой.

Первым ценным продуктом является тыква. Она содержит витамины А, В, РР, Т, С и микроэлементы медь, цинк, железо. Тыква богата бета-каротином и пектином. Чтобы сохранить максимальную пользу этого овоща, лучше всего его запекать, с небольшим количеством растительного масла. <...> В сыром виде, натертая или нарезанная на мелкие кубики, тыква хорошо подходит для салатов, — отметила эксперт.

Другим полезным овощем, по словам нутрициолога, является сладкий перец, который содержит витамины А, С, Е, а также антиоксиданты. Она подчеркнула, что в этом овоще на 40% больше витамина С, чем в любых цитрусовых. Перец усваивается как в сыром, так и в запеченном виде, добавила Попкова.

Также среди полезных зимой продуктов — шиповник. Он богат витаминами A, С, PP, E, K, хромом, марганцем, цинком, медью, магнием и железом. Его лучше заваривать в стеклянной посуде, подчеркнула врач.

Наряду с шиповником кладезем необходимых витаминов и микроэлементов является облепиха. Ягоды, как объяснила эксперт, можно употреблять в свежем виде или в качестве пюре. Витаминные морсы и компоты из облепихи помогают восстановиться при простудных заболеваниях, отмечает Попкова.

Еще один продукт, позволяющий поддерживать уровень энергии в холодную погоду, — слива. Она содержит витамин C, кальций, магний, фосфор и железо. Благодаря пектину и пищевым волокнам слива стимулирует перистальтику кишечника, поддерживая процесс пищеварения.

Здоровым людям рекомендуется съедать по три-четыре сливы в день. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке или же готовить морсы, варенье, добавлять в пироги. Можно использовать замороженный продукт для приготовления морсов, джемов и пирогов или заменить свежие сливы черносливом, — сказала Попкова.

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