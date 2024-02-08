Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть натощак Диетолог Писарева: фрукты и овощи не следует есть натощак

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Следует воздержаться от употребления натощак фруктов и овощей с повышенной кислотностью, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, они содержат природные сахара и кислоты, которые воздействуют на желудочно-кишечный тракт.

Рекомендую воздержаться от употребления натощак фруктов и овощей с повышенной кислотностью. Они содержат природные сахара и кислоты. Употребление смузи и сока может вызвать брожение, метеоризм и диарею. Также натощак ни в коем случае нельзя пить кофейные напитки, так как они активно воздействуют на желудочно-кишечный тракт и способствуют выделению соляной кислоты. Это плохо сказывается на общем процессе пищеварения, — рассказала Писарева.

Кроме того, диетолог посоветовала отказаться от употребления кондитерских изделий перед основным приемом пищи. Сладости, например шоколадные конфеты, негативно воздействуют на поджелудочную железу и резко поднимают уровень сахара, пояснила эксперт.

Ранее врач-диетолог Анастасия Чижикова рекомендовала не есть натощак хлебобулочные изделия и другие продукты, содержащие простые углеводы. По ее словам, они приводят к резкому росту уровня глюкозы и повышают выработку инсулина. Чижова отметила, что хлеб и макароны из муки высшего сорта могут оказать негативное воздействие на процесс переваривания.