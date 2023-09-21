Названы продукты, которые нельзя есть при бессоннице Биолог Колман посоветовала не есть сладкое при бессоннице

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Некоторые продукты не стоит есть при бессоннице, они могут усугубить ситуацию, предупредила биолог Наталья Колман. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что следует исключить из рациона сладкое и различные напитки, содержащие кофеин. Кроме того, овощные и фруктовые соки тоже могут привести к проблемам со сном.

Это и всякие тортики, и различные напитки. Они же попадают во вторую категорию — сладкие продукты. Помимо уже названного, сюда входят фруктовые и овощные соки, например, — пояснила Колман.

Биолог уточнила, что тем, кто придерживается правильного питания, тоже нужно с осторожностью отнестись к некоторым продуктам. Так, брокколи и цветная капуста содержат триптофан, который будет поддерживать бессонницу не хуже кофеина. После употребления этих овощей на ужин человек может просыпаться по ночам, сон будет прерывистым, отметила Колман. Кроме того, на качество сна влияют ферментированные продукты, выдержанные сыры, острые блюда и алкоголь. Йогурты и сметана, в которых есть тирамин, также будут стимулировать работу головного мозга, негативно сказывать на сне.

Сомнолог Михаил Полуэктов ранее предупредил, что после 40 лет возрастает риск возникновения бессонницы. По его словам, к «поломкам» механизма сна в этом возрасте приводит «износ» нервной системы.