Названы продукты, которые не стоит есть при беременности Гинеколог Казакова: во время беременности лучше ограничить употребление соли

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Во время беременности из рациона стоит исключить ряд продуктов, в частности, ограничив употребление поваренной соли, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — акушер-гинеколог Дарья Казакова. Также, по ее словам, важно отказаться от алкоголя и термически необработанных продуктов.

Во время беременности стоит ограничить употребление поваренной соли. Особенно это касается беременных с чрезмерной прибавкой веса, склонных к отекам, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, с артериальной гипертензией, — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, способен вызывать нарушения и аномалии развития у будущего ребенка. При этом безопасной дозы алкоголя не существует, и даже глоток вина может нанести плоду существенный вред. Что касается сырых или недостаточно приготовленных мяса, рыбы, а также непастеризованного молока и сырых яиц, то они могут содержать в себе возбудителей кишечных инфекций.

Суточное потребление кофе, по словам врача, лучше ограничить до двух чашек. При этом полностью исключать кофеин во время беременности необязательно. Кроме того, при беременности стоит отказаться от фастфуда, который не содержит практически ничего полезного.

В то же время подобные ограничения не должны приводить к навязчивым мыслям о еде и снижать эмоциональный фон, продолжила специалист. Если очень хочется, то можно съесть что-то из перечисленных продуктов. Это не нанесет вреда здоровью, если такая еда не является основной частью привычного рациона.

Ранее акушер-гинеколог Алексей Черников назвал во многом верным расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем. По словам специалиста, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний.