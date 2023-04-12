Названы продукты, которые можно есть на ночь Диетолог Разаренова: на ночь можно есть костный бульон, авокадо, орехи или яйца

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала радио Sputnik, что перед сном без вреда для здоровья можно съесть продукты, содержащие «правильные» жиры и белковые компоненты — костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца, авокадо. Она добавила, что аппетит перед сном может появиться из-за «неправильно составленного дневного рациона». По словам специалиста, особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.

Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла, — сказала Разаренова.

Она при этом объяснила, что есть перед сном вредно, так как организм тратит силы на ее переваривание в момент, когда метаболизм замедляется.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.