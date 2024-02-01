Названы продукты, которые могут привести к хроническому воспалению Врач Чижикова: сладости могут вызвать хроническое воспаление в организме

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Большое количество сладостей и подслащенных напитков могут вызвать хроническое воспаление, предупредила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что избыток сахара в рационе приводит к нарушениям работы пищеварительной системы и обмена веществ.

Большое количество сладостей и подслащенных напитков нагружает организм лишними углеводами, что может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям, — пояснила врач.

Опасность представляют и продукты, содержащие омега-6 жирные кислоты. К ним относятся кукурузное, подсолнечное и арахисовое масла, майонез. Чижикова уточнила, что вызвать воспаление могут рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом. Они негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе, а также провоцируют ожирение. Такие углеводы есть в кондитерских и макаронных изделиях. Кроме того, стоит сократить употребление красного и переработанного мяса, жареных продуктов и фастфуда.

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