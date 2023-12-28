Названы продукты, из-за которых подорожал новогодний стол россиян Вице-премьер Абрамченко: новогодний стол россиян подорожал на 8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодний стол россиян подорожал на 8% за год, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Как сообщает РИА Новости, рост стоимости обусловлен подорожанием мандаринов, кур, яиц и шампанского.

Новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов — они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо, — заявила она, ссылаясь на исследования отраслевых ассоциаций и бизнес-объединений.

Абрамченко добавила, что отечественное игристое вино также подорожало — разницу оценили в 5%. При этом оптовые цены на икру снизились по сравнению с прошлым годом.

Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение, — пояснила вице-премьер.

Ранее врач Татьяна Залетова рассказала, сколько шампанского можно выпить в Новый год. По ее словам, женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами, в то время как мужчинам позволительно выпить чуть больше — около 300 миллилитров. Превышение дозы повлечет за собой увеличение нагрузки на печень и повреждение нейронов головного мозга, предупредила она.

Также директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о способах сохранить вкус вина до Нового года. Игристые и другие вина лучше всего хранить в шкафу, а перед подачей ненадолго убрать в морозилку, обернув в мокрое полотенце.