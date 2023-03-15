Продукты из сои способны повысить женское либидо из-за содержания фитоэстрогенов, рассказала «Газете.Ru» диетолог Елена Жучкова. По ее словам, спаржа также полезна для женской репродуктивной системы благодаря фолацину и витамину Е. Рыба и морепродукты могут улучшить выработку женских гормонов, а клубника является хорошим афродизиаком, поскольку содержит биофлавоноиды и антиоксиданты, отметила врач.
Диетолог добавила, что употребление мандаринов и киви благотворно сказывается на женском либидо из-за содержания витамина С и флавоноидов. Помимо того, некоторые продукты, такие как шоколад и бананы, способствуют выработке серотонина и дофамина, что улучшает настроение и повышает чувственность, подчеркнула эксперт.
Авокадо — богат витаминами, также относится к афродизиакам и повышает женскую фертильность. Орехи — особенно грецкий орех, миндаль, кедровые орехи, позитивно влияют на женское либидо за счет содержания витамина Е, микроэлементов и белкового состава, — рассказала Жучкова.
Врач уточнила, что жгучий перец также улучшает женское либидо, однако его не стоит употреблять людям с расстройствами ЖКТ.
Эндокринолог Роман Терушкин ранее рассказал, что витамины группы B отвечают за половое влечение и в целом положительно влияют на потенцию мужчины. Помимо того, для мужского организма необходимы ретинол и цинк. Вместе они оказывают влияние на качество сперматозоидов, увеличивая их подвижность, синтезируют половые гормоны и увеличивают содержание тестостерона, пояснил эксперт.