Названы продукты для повышения женского либидо Диетолог Жучкова: продукты из сои способны повысить женское либидо

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Соевые бобы, тофу и другие соевые продукты

Продукты из сои способны повысить женское либидо из-за содержания фитоэстрогенов, рассказала «Газете.Ru» диетолог Елена Жучкова. По ее словам, спаржа также полезна для женской репродуктивной системы благодаря фолацину и витамину Е. Рыба и морепродукты могут улучшить выработку женских гормонов, а клубника является хорошим афродизиаком, поскольку содержит биофлавоноиды и антиоксиданты, отметила врач.

Диетолог добавила, что употребление мандаринов и киви благотворно сказывается на женском либидо из-за содержания витамина С и флавоноидов. Помимо того, некоторые продукты, такие как шоколад и бананы, способствуют выработке серотонина и дофамина, что улучшает настроение и повышает чувственность, подчеркнула эксперт.

Авокадо — богат витаминами, также относится к афродизиакам и повышает женскую фертильность. Орехи — особенно грецкий орех, миндаль, кедровые орехи, позитивно влияют на женское либидо за счет содержания витамина Е, микроэлементов и белкового состава, — рассказала Жучкова.

Врач уточнила, что жгучий перец также улучшает женское либидо, однако его не стоит употреблять людям с расстройствами ЖКТ.

Эндокринолог Роман Терушкин ранее рассказал, что витамины группы B отвечают за половое влечение и в целом положительно влияют на потенцию мужчины. Помимо того, для мужского организма необходимы ретинол и цинк. Вместе они оказывают влияние на качество сперматозоидов, увеличивая их подвижность, синтезируют половые гормоны и увеличивают содержание тестостерона, пояснил эксперт.