Названы продукты для поднятия гемоглобина Врач Мамедова заявила, что говядина и гранаты способствуют повышению гемоглобина в крови

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Врач-педиатр Мария Мамедова заявила, что уровень гемоглобина в крови можно поднять с помощью рациона, куда входят продукты, богатые железом. Эксперт порекомендовала употреблять красное мясо, а также гранаты, гречневую крупу, морковь, капусту, помидоры и тыкву. Она также напомнила, что важно потреблять продукты, которые способствуют усвоению железа, пишут «Известия».

Поэтому в рацион ребенка рекомендуют также добавлять рыбу, шиповник и болгарский перец, печень и грецкие орехи. Предпочтительные способы приготовления — отварной и тушение, — рассказала Мамедова.

Она также посоветовала как можно раньше ввести прикорм при диагностировании анемии у ребенка.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что для победы над тягой к сладкому человек не должен употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например, ягоды или сухофрукты. Эксперт отметил, что это не означает полный отказ от сладкого, лишь от его части. Он при этом отказался употреблять в отношении сладкого термин «наркотик», так как этот эффект присутствует лишь на психологическом уровне. Он порекомендовал употреблять растительные сахарозаменители, например, орехи.