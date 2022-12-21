Названы продукты для поддержания работоспособности зимой Эндокринолог Водолазкая: сохранить работоспособность помогут продукты с омега-3 и витамином С

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Для сохранения нужного для работоспособности уровня энергии зимой в рацион следует включить продукты, насыщенные омега-3 и витамином D, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Ангелина Водолазкая. Помимо того, важно обеспечить организм витамином С и растительной клетчаткой, объяснила эксперт. Также она посоветовала россиянам обратить внимание на экстракт маки перуанской и субпродукты, такие как говяжье сердце.

Рекомендуются, чтобы не впасть в спячку, и субпродукты, например говяжье сердце. Субпродукты — один из самых ценных источников коэнзима Q10, белка, цинка, селена, железа и витамина В12. Коэнзим улучшает насыщение организма кислородом. Благодаря этому появляется ощущение кристально чистой энергии, легкости. Лучше запоминается информация, улучшается память, — рассказала Водолазкая.

Эндокринолог пояснила, что омега-3 можно получить из таких продуктов, как форель, семга и сельдь. По словам врача, цитрусовые, киви и болгарский перец помогут восполнить нехватку витамина С зимой. Эксперт уточнила, что растительную клетчатку можно потреблять из риса, сухофруктов, гречки и кукурузы.

Диетолог Наталья Пак ранее рассказала, что скорость метаболизма напрямую зависит от объемов мышечной массы. По ее словам, мышцы выступают в качестве «фабрик», которые тратят энергию, и чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ. Ускорить обмен веществ также можно с помощью регулярного питания по пять-шесть раз в день, добавила эксперт. Она уточнила, что благодаря такому режиму кишечник постоянно работает и тратит энергию, что также ускоряет метаболизм.