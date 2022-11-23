Названы продлевающие молодость продукты Эндокринолог Михалева: продлить молодость организма поможет средиземноморская диета

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала «Известиям», что качество питания человека напрямую влияет на скорость процесса старения. Эксперт пояснила, что из-за питания западного типа, где человек потребляет большое количество красного мяса, переработанные продукты мясной гастрономии, а также большое количество сахара и соли, процесс старения ускоряется. Она порекомендовала придерживаться средиземноморской диеты, когда в рацион входят фрукты и овощи (не менее 500 грамм в день), полезные масла (оливковое, льняное), рыба, злаки и нежирные молочные продукты.

Овощи и фрукты содержат клетчатку, витамины, минералы, а также огромное количество фитохимических веществ, которые являются мощнейшими антиоксидантами. То есть они предотвращают окислительный стресс и системное воспаление, а значит, непосредственно приостанавливают процесс старения, — рассказала Михалева.

Она допустила потребление красного вина, так как продукт содержит суперантиоксидант ресвератрол, но предупредила, что во всём должна быть мера.

Дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.