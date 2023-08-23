Названы проблемы возобновления зерновой сделки РИА Новости: возобновлению зерновой сделки мешают банковские проблемы

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Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, но есть проблемы, связанные с банковскими процессами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. По его словам, пока это неразрешенный момент, хотя обсуждения продолжаются.

Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут, — рассказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке при выполнении обязательств перед Россией. Глава государства пояснил, что, в частности, предусматривался вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, но это так и не было выполнено.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли информацию западных СМИ о том, что Анкара ведет тайные переговоры по зерновой сделке, обсуждая альтернативные маршруты поставок зерна. Анкара активно работает над возобновлением зерновой сделки, учитывая ожидания всех заинтересованных сторон, заверили в окружении Эрдогана.