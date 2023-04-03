Названы признаки ухудшения зрения у ребенка Роспотребнадзор: при ухудшении зрения дети могут жаловаться на головные боли и тошноту

Фото: shutterstock.com

Об ухудшении зрения у детей могут говорить частые жалобы на головную боль, головокружение и тошноту, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на Роспотребнадзор. Также на проблемы со зрением могут указывать плохая концентрация внимания, быстрая утомляемость и трудности в обучении. В ведомстве уточнили, что ребенок, у которого снизилось зрение, может ближе подходить к телевизору, часто останавливаться во время чтения и использовать палец, чтобы следить за строкой.

Чтобы сохранить зрение ребенку, важно действовать на опережение, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты посоветовали родителям регулярно интересоваться состоянием детей, чтобы вовремя предотвращать любые ухудшения. Более того, нужно с самого рождения ребенка говорить ему о важности сохранения здоровья глаз. В ведомстве предупредили, что ребенок должен делать перерывы в выполнении домашнего задания или работы за компьютером каждые 20 минут. Также эксперты посоветовали включить в детский рацион белок, фрукты и овощи разных цветов, насыщенные жирными кислотами омега-3.

Офтальмолог Елена Акимова ранее рассказала, что детское зрение легко может испортиться под воздействием внешних факторов. Чтобы избежать этого, она посоветовала ограничить время, которое ребенок проводит с гаджетами, до двух часов в день. Также она призвала проследить, чтобы в детской комнате было достаточно света, но при этом предупредила, что слишком яркие светильники тоже могут спровоцировать напряжение глаз.