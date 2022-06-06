Названы признаки повышенного уровня сахара в крови

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Частые позывы к мочеиспусканию могут говорить о том, что организм пытается вывести лишний сахар вместе с мочой. Как сообщает Live 24, этот признак того, что уровень сахара вышел из-под контроля, может указывать на проблемы с почками или мочевым пузырем.

Если вас мучает жажда в сильную жару, по утрам или после употребления большого количества соли, это нормально. Однако если таковых причин у вас нет, а пить вам хочется буквально нестерпимо и при этом вам все равно кажется, что вы не напиваетесь, это верный признак того, что вам пора к врачу, — пишет издание.

Помимо этого, еще одним признаком проблем с уровнем сахара является усталость, так как при снижении инсулина человек может чувствовать себя уставшим без каких-либо на то причин. Об этом также может говорить и постоянное чувство голода: организм испытывает необходимость в глюкозе и требует больше еды. Еще признаками повышенного уровня сахара в крови являются ухудшение зрения и участившиеся головные боли.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила: чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку. При этом она подчеркнула, что диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям.