Названы признаки скорого обрушения линий обороны ВСУ Рогов: боевой дух украинцев с каждым днем все ниже, их оборона скоро рухнет

Фото: МО Украины

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил в разговоре с NEWS.ru, что боевой дух бойцов ВСУ падает с каждым днем. Он не исключил, что на фоне этого линии обороны ВСУ рухнут в ближайшем будущем. По его словам, представители западных стран также допускают скорое обрушение фронта не в пользу ВСУ.

Боевой дух ВСУ снижается день ото дня, и обвал фронта со стороны Киева на определенных участках произойти может. Это то, чего так боится Зеленский и понимают представители Запада, — считает Рогов.

Он подчеркивает, что мобилизованные украинцы не желают умирать на фронте ради Зеленского, а заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск делаются исключительно для видимости поддержки Украины европейскими государствами.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» рассказал, что российские силы ведут наступление на восточных окраинах Часова Яра. Войска ведут наступление на флангах, таким образом постепенно охватывая город. Сдались в плен порядка десятка украинских военнослужащих. Минобороны не комментировало данную информацию.

Тем временем газета The New York Times сообщила, что ВСУ навлекли на себя недовольство граждан из-за проблем с учетом погибших. По данным издания, армия несет большие потери и не может справиться с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых, что причиняет родственникам дополнительные мучения.