Названы признаки синдрома отложенной жизни Психолог Назоева навала ожидание лучшего времени признаком синдрома отложенной жизни

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Постоянное ожидание лучшего времени является одним из признаков синдрома отложенной жизни, предупредила психолог Светлана Назоева. Она рассказала LIFE.ru, что люди с таким синдромом верят, что подходящий момент для чего-либо еще не наступил, из-за чего могут пропустить лучшие годы своей жизни.

Чаще всего мы откладываем свою жизнь, потому что верим, что подходящий момент еще не наступил. А лучшее время для чего-то важного еще придет. Но правда заключается в том, что подходящий момент никогда не наступит. Мы тратим годы на ожидание лучшего, вместо того чтобы начать жить лучше прямо сейчас, — пояснила специалист.

Назоева объяснила, что постоянное откладывание жизни на потом не является расстройством, но может привести к развитию депрессии, прокрастинации и апатии. По словам психолога, люди, которые страдают этим синдромом, не ценят то, что у них есть, не могут принимать важные решения, берутся за много дел сразу или отказываются от всего, а также постоянно сравнивают себя с другими. Кроме того, на проблему могут указывать влияние внешних факторов на планы, ожидание идеальных отношений или момента, без которых жизнь не кажется счастливой. Также стоит обратить внимание, не становятся ли самым единственным источником радости мечты о будущем.

Для избавления от синдрома отложенной жизни специалист советует осознать проблему и начать выполнять шаги для достижения целей. Она уточнила, что ждать идеального результата не стоит, так как все люди иногда ошибаются. Психолог также рекомендует учиться ценить настоящее и то, что уже есть у человека.

Составьте план, разбейте его на этапы, а этапы — на пункты. Отмечайте каждый выполненный пункт как очередной шаг к цели. Не ждите идеальных условий, начните прямо сейчас, — заключила Назоева.

Психолог Павел Раков ранее посоветовал обращаться к специалистам для того, чтобы перебороть кризис среднего возраста. По его словам, кризис возникает после 30 лет из-за стрессов, непринятия своего тела и проблем со здоровьем.