Названы признаки прослушки телефона Эксперт Шутов: перегрев смартфона и разрядка батареи — признаки прослушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует несколько эффективных методов, чтобы проверить, находится ли ваш смартфон под прослушиванием, заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством ПРАЙМ. В первую очередь необходимо оценить явные признаки: перегрев устройства, автоматическое включение и выключение, сбои и аномальная разрядка батареи.

Эти признаки могут быть вызваны как объективными факторами, так и шпионской активностью. Далее эксперт советует применить антивирусные программы или специальные USSD-команды для проверки смартфона.

Существуют различные команды для разных устройств, и их легко найти в сети, — отмечает Шутов.

Подозрительные или излишние приложения, выявленные в результате проверки, рекомендуется удалить. Если необходимо применить более радикальные меры, можно сбросить настройки смартфона до заводских и установить новое программное обеспечение.

Однако следует отметить, что эти методы могут выявить только непрофессиональное шпионство. В случае оперативно-розыскной деятельности обычный человек, вероятно, не заметит ее, заключил Шутов.

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